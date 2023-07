Në prag të lansimit të albumit “You & I”, Rita Ora duket elegante në fustan të bardhë

Artistja ndërkombëtare me origjinë shqiptare, Rita Ora, po bëhet gati për lansimin e albumit të saj më të ri, njëherësh të tretin në karrierë.

Albumi i shumëpritur i cili është titulluar “You & I” është planifikuar të publikohet më 14 korrik.

Rita këto ditë ka qenë shumë e zënë me promovimin e albumit të ri në ardhje dhe tre prej këngëve të tij, që tashmë veç janë publikuar me klipe.

32-vjeçarja u lajmërua në orët e vona të së shtunës në Instagram, për të ndarë me ndjekësit e saj disa fotografi, në të cilat shfaqej mjaft elegante e veshur me një fustan të bardhë dhe me material transparent në disa pjesë të tij.

“Mezi pres t’ju shoh juve djema javën e ardhshme në eventin e nënshkrimeve! Kush po vjen në HMV Ëestfield më 14 korrik? Para-porositeni tani dhe shihemi atje”, shkroi këngëtarja e lindur në Kosovë.