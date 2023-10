Në prag të debatit për Kosovën në OKB, Vjosa Osmani takohet me ambasadorin Hovenier Presidentja Vjosa Osmani priti në takim të rregullt ambasadorin e Shteteve të Bashkuara, Jeffrey Hovenier me të cilin bisedoi për zhvillimet e fundit në vend me fokus në çështjet e sigurisë, por edhe tema të tjera të interesit të përbashkët. Në prag të debatit për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, Presidentja Osmani dhe…