Në përvjetorin e themelimit të UÇK-së, tre nga bashkëthemeluesit e UÇK-së bëjnë deklaratë të përbashkët
Në përvjetorin e 31-të të themelimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, tre nga bashkëthemeluesit e UÇK-së, Xhavit Haliti, Azem Syla dhe Nait Hasani rikujtojnë procesin e organizimit, mbështetjen e popullit dhe komunitetit ndërkombëtar, si dhe kontributin e jashtëzakonshëm të dëshmorëve për lirinë e Kosovës. Në deklaratën e tyre të përbashkët, tre ish-pjesëtarët e lartë të…
Lajme
Në përvjetorin e 31-të të themelimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, tre nga bashkëthemeluesit e UÇK-së, Xhavit Haliti, Azem Syla dhe Nait Hasani rikujtojnë procesin e organizimit, mbështetjen e popullit dhe komunitetit ndërkombëtar, si dhe kontributin e jashtëzakonshëm të dëshmorëve për lirinë e Kosovës.
Në deklaratën e tyre të përbashkët, tre ish-pjesëtarët e lartë të strukturave të UÇK-së theksuan se ky sukses është i kombit dhe i të gjithë atyre që kontribuuan për lirinë e Kosovës. Ata gjithashtu kritikuan përpjekjet për shtrembërimin e historisë së UÇK-së, duke theksuar se dokumentet dhe arkivat zyrtare do të dëshmojnë të vërtetën.
Më poshtë mund të ndiqni deklaratën e plotë:
Sot, më 17 nëntor, ishte përvjetori i 31 i themelimit e emërtimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Procesin e themelimit – emërtimit e ndërtimit të saj e bëri Kryesia e LPK-së, respektivisht Sektori i Veçantë.
Nën drejtimin e Shtabit Qendror, e më vonë të Shtabit të Përgjithshëm, arritëm sukses të paimagjinueshëm deri atëherë. Arritëm besueshmërinë e lartë në popull, mbështetjen e diasporës, mbështetjen e Shtetit shqiptar dhe mbështetjen ndërkombëtare. Fituam besimin e NATO-s, të ShBA-ve dhe në fund me mbështetjen e tyre dhe mbarë Perëndimit çliruam Kosovën.
Ky është sukses i kombit e i të gjithë atyre që kontribuuan për liri.
Tendenca për të shtrembëruar historinë e UÇK-së nga elementë të papërgjegjshëm është përpjekje që nuk ka të bëjë me të vërtetën.
Ngado që të thuhen e shkruhen të pavërteta siç ndodhi ndonjëherë, historia e mbështetur në dokumente e arkiva do i hedh poshtë si insinuata të pavërteta.
Lavdi dëshmorëve të kombit!
1. Azem Syla
2. Xhavit Haliti
3. Nait Hasani