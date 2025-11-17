​Në përvjetorin e themelimit të UÇK-së, tre nga bashkëthemeluesit e UÇK-së bëjnë deklaratë të përbashkët

Në përvjetorin e 31-të të themelimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, tre nga bashkëthemeluesit e UÇK-së, Xhavit Haliti, Azem Syla dhe Nait Hasani rikujtojnë procesin e organizimit, mbështetjen e popullit dhe komunitetit ndërkombëtar, si dhe kontributin e jashtëzakonshëm të dëshmorëve për lirinë e Kosovës. Në deklaratën e tyre të përbashkët, tre ish-pjesëtarët e lartë të…

Lajme

17/11/2025 20:19

Në përvjetorin e 31-të të themelimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, tre nga bashkëthemeluesit e UÇK-së, Xhavit Haliti, Azem Syla dhe Nait Hasani rikujtojnë procesin e organizimit, mbështetjen e popullit dhe komunitetit ndërkombëtar, si dhe kontributin e jashtëzakonshëm të dëshmorëve për lirinë e Kosovës.

Në deklaratën e tyre të përbashkët, tre ish-pjesëtarët e lartë të strukturave të UÇK-së theksuan se ky sukses është i kombit dhe i të gjithë atyre që kontribuuan për lirinë e Kosovës. Ata gjithashtu kritikuan përpjekjet për shtrembërimin e historisë së UÇK-së, duke theksuar se dokumentet dhe arkivat zyrtare do të dëshmojnë të vërtetën.

Më poshtë mund të ndiqni deklaratën e plotë:

Sot, më 17 nëntor, ishte përvjetori i 31 i themelimit e emërtimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Procesin e themelimit – emërtimit e ndërtimit të saj e bëri Kryesia e LPK-së, respektivisht Sektori i Veçantë.

Nën drejtimin e Shtabit Qendror, e më vonë të Shtabit të Përgjithshëm, arritëm sukses të paimagjinueshëm deri atëherë. Arritëm besueshmërinë e lartë në popull, mbështetjen e diasporës, mbështetjen e Shtetit shqiptar dhe mbështetjen ndërkombëtare. Fituam besimin e NATO-s, të ShBA-ve dhe në fund me mbështetjen e tyre dhe mbarë Perëndimit çliruam Kosovën.

Ky është sukses i kombit e i të gjithë atyre që kontribuuan për liri.

Tendenca për të shtrembëruar historinë e UÇK-së nga elementë të papërgjegjshëm është përpjekje që nuk ka të bëjë me të vërtetën.

Ngado që të thuhen e shkruhen të pavërteta siç ndodhi ndonjëherë, historia e mbështetur në dokumente e arkiva do i hedh poshtë si insinuata të pavërteta.

Lavdi dëshmorëve të kombit!

1. Azem Syla

2. Xhavit Haliti

3. Nait Hasani

Artikuj të ngjashëm

November 17, 2025

Ahmeti uron Hamzën: PDK parti shtetformuese, trashëguese e UÇK-së

November 17, 2025

Çfarë thotë Raporti i Komisionit Evropian për lirinë e shprehjes në...

Lajme të fundit

Ahmeti uron Hamzën: PDK parti shtetformuese, trashëguese e UÇK-së

Leonora Jakupi opinioniste në Big Brother VIP Kosova 4

Olta Gixhari sërish opinioniste në Big Brother VIP Kosova

Çfarë thotë Raporti i Komisionit Evropian për lirinë...