Në panel me dy nordikë, Rama shkakton të qeshura: Zakonisht më vini në lokomotivë me njerëz nga Ballkani, tani jam në makinë elektrike Kryeministri shqiptar Edi Rama ka vazhduar batutat e tij rreth Ballkanit edhe në panelin ku ishte pjesëmarrës në “GLOBSEC 2024” që zhvillohet në Pragë. Ai tha se zakonisht në panele të tilla e vendosin me njerëz nga Ballkani, ndërsa tash është me dy nordikë. “Nuk e di se çfarë menduat kur më vutë krah këtyre…