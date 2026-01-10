Në Obiliq, Bedri Hamza u votua më shumë se Lumir Abdixhiku, edhe pse LDK-ja kishte më shumë vota se PDK

10/01/2026 16:25

Në qytetin e Obiliqit, në zgjedhjet e 28 dhjetorit, Lëvizja Vetëvendosje mori 58.19 për qind apo 7587 vota.

Kurse, në vendin e dytë ishte LDK-ja me 14.25 për qind apo 1858 vota, transmeton lajmi.net.

PDK ishte në vendin e tretë me 12.98 për qind apo 1692 vota.

Por, tek votat e kandidatëve për deputetë ka diçka të çuditshme.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku s’ishte më i votuari në partinë e tij, në këtë komunë. Kandidati për deputet nga kjo komunë, Xhafer Gashi kishte 1329 vota, kurse Abdixhiku 1317 vota.

Më shumë se Abdixhiku kishte edhe kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, i cili mori 1392 vota./lajmi.net/

