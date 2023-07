“Ne nuk përshtateshim”, Neymar tregon përse nuk fituan UCL me Mbappe dhe Messi Neymar thotë se sulmi i famshëm i Paris Saint-Germain me Kylian Mbappe dhe Lionel Messi nuk arriti të fitonte Ligën e Kampionëve pasi ata nuk përshtateshin. Supozohej të ishte një nga treshja më vdekjeprurës sulmues në botë që do t’i shkaktonin probleme çdo mbrojtje. Sidoqoftë, treshja nuk arriti të pushtonte Evropën gjatë dy sezoneve që…