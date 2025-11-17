“Ne nuk ndalemi derisa të vendoset drejtësia”, në Gjakovë protestohet për Doarsën më 23 nëntor
25 vjeçarja Daorsa Spahija, vdiq tragjikisht në Tetovë më 6 nëntor. Dyshohet se ajo u vra nga i dashuri i saj. Të paktën, kështu pretendon miku i të ndjerës i cili përmes llogarisë në Instagram, dha detaje lidhur me rastin e rëndë. E në kërkim të drejtësisë për Doarsën do të protestohet të dielën më…
Lajme
25 vjeçarja Daorsa Spahija, vdiq tragjikisht në Tetovë më 6 nëntor.
Dyshohet se ajo u vra nga i dashuri i saj.
Të paktën, kështu pretendon miku i të ndjerës i cili përmes llogarisë në Instagram, dha detaje lidhur me rastin e rëndë.
E në kërkim të drejtësisë për Doarsën do të protestohet të dielën më 23 nëntor.
Kjo protestë sipas organizatorëve do të nisë nga ora 12:00.
“Daorsa u la e pambrojtur nga institucionet e Maqedonisë së Veriut. Shteti i Kosovës duhet të angazhohet dhe të veprojë me vendosmëri”.
“Ne nuk ndalemi derisa të vendoset drejtësia”, thuhet në mesazhin e organizatorëve të protestës.