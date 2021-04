Në muajt e fundit të shtatzënisë, Ellie Goulding realizon fotosesion nudo

Shtatzëna Ellie Goulding e ktheu trupin e saj në një vepër arti për një fotosesion të ri, shkruan The Sun, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja 34-vjeçare i tregoi të gjitha për revistën Paper, duke mbuluar trupin e saj me shenja shumëngjyrëshe të ngjyrës.

Në një foto, Ellie qëndroi plotësisht nudo, përveç një palë çizme të mbathura, ndërsa në trup bëri spërkatje abstrakte me ngjyrat blu, të verdhë dhe jeshile.

Një tjetër e shfaq atë duke veshur një kapelë. Ajo i ngjante një sirene të Hollywood-it në një foto të tretë, ndërsa rrinte sipër pëlhurave të kuqe që vërtiteshin me flokët e saj bjonde.

Ylli 34-vjeçar dhe burri Caspar Jopling janë në pritje të fëmijës së tyre të parë këtë verë.

Në një intervistë të fundit me Stella, Ellie tregoi se si po shijonte trupin e saj të shtatzënisë.

Këngëtarja kohët e fundit në faqen e saj në Instagram iu dha fansave një vështrim se si po kalon në shtatzëni.

Ellie shumë rrallë poston në lidhje me jetën e saj personale në rrjete sociale, me pjesën më të madhetë ajo sjell pjesë nga fotosesione profesionale ose postime promovuese në lidhje me muzikën e saj. /Lajmi.net/