Në moshën 51 vjeçare, vdes këngëtari i njohur kosovar

Këngëtari i njohur kosovar, Rifat Kida, ka ndërruar jetë në moshën 51- vjeçare, shkruan lajmi.net.

Lajmi u bë i ditur nga motra e tij, Resmija, përmes një postimi në Facebook, ku edhe njoftoi detajet e ceremonisë së varrimit.

Sipas familjes, Kida kishte vuajtur nga një sëmundje e rëndë, të cilës nuk mundi t’i mbijetojë.

Varrimi i të ndjerit do të bëhet në varrezat e fshatit Cërmjan, të Gjakovës.

Kujtojmë se Rifat Kida njihej për këngët bashkë me motrën Resmijen, me të cilën këndoi për vite me radhë. /Lajmi.net/