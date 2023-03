Në moshën 24-vjeçare, Mbappe bëhet golashënuesi më i mirë në histori të PSG-së

Goli kundër Nantes mbrëmjen e të shtunës (sot) kishte vlerë të veçantë për Kylian Mbappen.

Superylli francez është bërë golashënuesi më i mirë në histori të Paris Saint-Germainit në moshën 24-vjeçare, shkruan lajmi.net.

Me golin kundër Nantes në Ligue 1, Mbappe ka shkuar në kuotën e 201 golave deri më tani për Paris Saint-Germainin.

KYLIAN MBAPPE SCORES HIS 201ST PSG GOAL TO BECOME THE CLUB’S RECORD GOALSCORER 🏆

He did it in only 247 games 🤯 pic.twitter.com/CQkJiHLJN4

— ESPN FC (@ESPNFC) March 4, 2023