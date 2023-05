Në “Minatorin” e mbushur me shikues, Trepça fiton ndaj Prishtinës Rreth 1800 shikues janë mbledhur në palestrën “Minatori” në Mitrovicë për ndeshjen e parë gjysmëfinale të plejofit mes Trepçës dhe Prishtinës. Në atmosferë të bukur sportive, Trepça ka fituar me rezultat 32:29 dhe ka bërë hapin e parë drejt finales së plejofit. Falë pritjeve të Mohammed Hachemi, Trepça e nisi ndeshjen me 4:0. Por Prishtina…