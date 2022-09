Në mesnatë publikon këngë, Mozzik: I’u tregoj kujt i them “Të dua” në ora 23:59 Mozzik, është njëri nga reperët më të suksesshëm dhe më të dashur në tregun shqiptar. E ditën e djeshme ai ka paralajmëruar projekt të ri muzikor, shkruan lajmi.net. Përmes një postimi në ‘Instagram’, ai ka treguar detaje lidhur me këtë projekt. “NESËR / TOMORROW, Iu tregoj kujt i them “ Të Dua” në ora 23:59”,…