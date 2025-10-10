Në mesin e tyre përmend vazhdimisht Kosovën e Serbinë, Trump: I kam dhënë fund 8 konflikteve, por nuk e bëra për Nobelin
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se i ka dhënë fund 8 konflikteve në të gjithë botën, por këtë gjë nuk e ka bërë për të fituar Nobelin e Paqes.
Në pritjen që i bëri Presidentit të Finlandës, Alexander Stubb, Trump u shpreh: “Askush në histori nuk i ka dhënë fund tetë luftërave në nëntë muaj, dhe unë i ndalova tetë luftëra. Por, ata që japin Çmimin Nobel e dinë vetë punën e tyre. Janë të zotë në atë që bëjnë”.
“Nuk e bëra për të fituar çmimin. E bëra për të shpëtuar shumë jetë”, shtoi Trump.
Në fakt, konfliktet për të cilat flet Donald Trump nuk janë 8, por 7 që i ka përmendur vazhdimisht. Armeni-Azerbajxhan, Republika Demokratike e Kongos-Ruanda, Izrael-Iran, Indi-Pakistan, Kamboxhia-Tajlandë, Egjipt-Etiopi, si dhe një marrëveshje e pjesshme midis Serbisë dhe Kosovës, gjatë mandatit të tij të parë presidencial.
Komiteti Norvegjez i Çmimit Nobel në Oslo do ta shpallë fituesin sot.