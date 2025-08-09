Në mesin e të lënduarve në dasmën në Shkabaj është edhe nusja, dyshohet se u sulmua nga Shpat Kasapi
Në rrahjen që ka ndodhur në “Grand Event” në Shkabaj ku i përfshirë ka qenë këngëtari Shpat Kasapi dhe vëllai i tij, të cilët sipas burimeve të Demos janë vonuar në dasmën e caktuar, ku përveç tyre, mësohet se në këtë ngjarje ka marrë lëndime edhe nusja. E gjithnjë sipas këtyre burimeve, thuhet se pikërisht këngëtari Shpat…
ShowBiz
Në rrahjen që ka ndodhur në “Grand Event” në Shkabaj ku i përfshirë ka qenë këngëtari Shpat Kasapi dhe vëllai i tij, të cilët sipas burimeve të Demos janë vonuar në dasmën e caktuar, ku përveç tyre, mësohet se në këtë ngjarje ka marrë lëndime edhe nusja.
E gjithnjë sipas këtyre burimeve, thuhet se pikërisht këngëtari Shpat Kasapi e ka lënduar nusen në dasmen e saj.
Madje raportohet se Shpati është vonuar rreth dy orë, dhe në dasëm nuk ka shkuar në gjendje jo të mirë.
Në këtë ngjarje, këngëtarin Shpat Kasapi dhe vëllaun e tij më të madh e kanë rrahur tre persona për të cilët edhe Demos ka raportuar më herët që njëri prej tij tashmë është ndaluar, derisa dy të tjerët janë liruar në procedurë të rregull.
Hetimet e rastit po vazhdojnë nga organet kompetente.