Në Malishevë këtë vit nuk është shënuar asnjë rast me ethe hemoragjike Në territorin e Komunës së Malishevës, ka kaluar edhe një sezon që mund të quhet i suksesshëm, sa i përket endemisë me EHKK (Ethet Hemorragjike Krime Kongo), pasi edh këtë vit, deri më tani edhe kur ka përfunduar shkalla e rrezikshmërisë, nuk është regjistruar asnjë rast i infektimit me këtë virus. “Lirisht mund të konsiderohet…