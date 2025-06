Në Mal të Zi mund të keni takime të afërta me arinjtë, në Kosovë bëhet thirrje për kujdes Në Mal të Zi mund të keni takime të afërta me arinjtë, në Kosovë bëhet thirrje për kujdes Parqet Kombëtare në Mal të Zi i paralajmëruan vizitorët në malet Llovqen, Durmitor, Proklletije dhe Biogradska Gora për mundësinë e takimit me arinj, shkruan Radio Evropa e Lirë. Ato shpjeguan se arinjtë janë në periudhën e shumimit,…