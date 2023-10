Në lidhje me Shakirën, ylli i Miami Heat sqaron thashethemet

Kur dy individë të tillë të profilit të lartë shihen së bashku, është e natyrshme që të lindin spekulime.

Butler ishte i drejtpërdrejtë kur adresoi thashethemet për romancën e tij të dyshuar me Shakiran.

Ai theksoi: “Ajo është një qenie njerëzore dhe një talente e jashtëzakonshme, por ju kurrë nuk e dini se çfarë po bëjnë njerëzit, kështu që njerëzit thjesht shpikin gjëra”.

Ylli i NBA sqaroi se miqësia e tyre dhe rezidenca e Shakiras në Miami nuk barazohen automatikisht me një marrëdhënie romantike.

Ai përmendi djemtë e Shakiras, Milan dhe Sasha, respektivisht 9 dhe 7 vjeç, të cilët ajo i ndan me ish-partnerin e saj, Gerard Pique.

Butler vuri në dukje: “Vetëm sepse njerëzit shoqërohen nuk do të thotë se dikush është në lidhje. Por kjo u jep të gjithëve diçka për të folur, kështu që ju do ta merrni atë dhe do e zbërtheni. Ajo është shumë, shumë e lezetshme, dhe kjo është gjithçka që kam për të thënë”.

Siç transmeton Telegrafi, në qershor 2022, ajo dhe Gerard Pique, babai i dy djemve të saj, Milan dhe Sasha, konfirmuan ndarjen e tyre pas 11 vitesh së bashku.

Në një deklaratë të përbashkët, të njëjtit shprehën angazhimin e tyre për t’i dhënë përparësi mirëqenies së fëmijëve të tyre dhe kërkuan privatësi gjatë kësaj kohe sfiduese.