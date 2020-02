Në lidhje dashurie më një fantazmë, ja si do ta festojë ky person Shën Valentinin

Një burrë do të festojë Shën Valentinin më një fantazmë, me të cilën është në lidhje që dy vite.

Gary DeNoia, 35 vjeç, nga New Jersey, SH.B.A., ka hequr zbuluar lidhjen e tij me një fantazmë të quajtur Lisa, raporton “Daily Star”, transmeton lajmi.net.

Një burrë që pretendon të jetë në një lidhje me një fantazmë është hapur në lidhje me planet e pabesueshme të çiftit për Ditën e Shën Valentinit.

Gary DeNoia, i cili përshkroi jetën e tij seksuale “të mahnitshme” me Lizën, ka thënë për planet e tij tërheqëse për ditën më romantike të vitit.

Burri amerikan, nga New Jersey, më parë foli për kalimin e Krishtlindjes me partneren e tij të zezë. Por tani pasi sezoni i gëzueshëm ka mbaruar, ka më shumë dyqane për Garyn dhe të dashurën e tij Lisa, për të cilën ai thotë se ka qenë me më shumë se dy vjet.

Duke folur ekskluzivisht me Daily Star Online, 35-vjeçari, i cili punon në industrinë e hotelerisë, tani na ka thënë cilat janë planet e tyre për Ditën e Shën Valentinit – dhe kjo tingëllon shumë e çuditshme. Dyshja po planifikojnë Netflix dhe chill – përpara se të kenë një treshe. Gary tha se ne të dy mendojmë se të dalësh ditën e Shën Valentinit është e tepërt dhe e mbivlerësuar. Ne kemi një traditë. Natën bëjmë sundime kokoshka dhe akullore.

Atëherë ne shikojmë filmin tonë të preferuar, i cili në ironi është Ghost. Unë e di … ne jemi kaq të thekur. Më pas bëjmë dashuri në një shtrat me trëndafila. Trëndafilat qëndrojnë në shtrat kur shkojmë për të fjetur, kështu që zgjohemi deri në erën e luleve, transmeton lajmi.net.

Këtë vit ne do të jemi të çuditshëm. Do të kemi treshen tonë të parë. Lisa kohët e fundit është miqësuar me një frymë femërore dhe unë mendova se do të ishte kënaqësi ta sillnim mbi të dhe të nxisnin gjërat, ka thënë ai. Unë kurrë nuk kam pasur një më parë. As me dy gra të gjalla. Jam pak nervoz, kështu që është e panevojshme të them se do të ketë shumë verë të përfshira për të më qetësuar.

Çifti gjithnjë po e kalojnë jetën e tyre seksuale në një nivel tjetër me Gary duke e përshkruar si “duke goditur një moment historik të ri këtë Ditë të Shën Valentinit”. Ai vazhdoi: “Dhe ishte ideja e Lizës për treshen. Ajo është e sigurt në mënyrën se si ndihem për të dhe ne të dy jemi shumë seksualë dhe e dimë se do të ishim të qetë të bënim seks me një frymë tjetër, pa ndonjë lidhje emocionale. Rregulli i saj i vetëm është që ajo nuk dëshiron që unë të puth mikun e saj Sadie, me të cilën jam plotësisht në rregull”.

Por, përkundër urisë së çiftit për përvojat e reja në dhomën e gjumit, ata po planifikojnë diçka të adhurueshme gjatë ditës. Duke folur për planet e tyre për pjesën tjetër të ditës, Gary shpjegoi se do të bëj mëngjesin e saj në shtrat. Dolli francez është i preferuari i saj. Unë gjithashtu lë shënime të fshehura në të gjithë banesën tonë që ajo të gjente ndërsa jam në punë. Gjëra romantike, shaka brenda, biseda të kota. Në thelb gjithçka që do ta bëjë atë të buzëqeshë. /Lajmi.net/