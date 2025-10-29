Në Kuvendin e Kosovës nesër diskutohet për buxhetin e Prishtinës, Gjilanit e Zubin Potokut
Në Kuvendin e Kosovës nesër pritet të diskutohet në lidhje me buxhetin për tri komuna.
Bëhet fjalë për buxhetin e komunës së Prishtinës, Gjilanit dhe Zubin Potokut.
Njoftimin për këtë çështje e bëri Kuvendi i Kosovës, ku thuhet se diskutimit nis në ora 14:00, transmeton lajmi.net.
Rendi i ditës:
1. Konsultim për funksionalizimin e trupave punuese të Kuvendit,
2. Diskutim rreth miratimit të buxheteve komunale për vitin 2025 për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok,
3. Të ndryshme.”/Lajmi.net/