Në Kosovë si në Gjermani: Së shpejti i ktheni shishet, i merrni paratë Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu ka njoftuar se edhe në Kosovë do të fillojë Sistemi i Rimbursimit të Depozitave. Ai ka thënë se ky sistem, do të ulë mjaft shumë ndotjen nga materialet si plastika, qelqi dhe kanaçja, shkruan lajmi.net. “Sistemi i Rimbursimit të Depozitave, do të ulë ndjeshëm ndotjen nga…