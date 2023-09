Në Kosovë e sulmuan kur tha që veriu të kaloj nën kontroll të KFOR, reagon Rama: KFOR nuk është pushtues

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, që jo për herë të parë përfshihet në debate të ashpra e zënka me qeveritarët kosovarë, doli në reagim të sulmeve e kritikave ndaj tij pas deklaratës së tij që e bëri të enjten që u konsiderua së paku e pakujdesshme e më e rënda e dëmshme për Kosovën në një kohë të papërshtatshme.

Që në krye të komunikatës kryeministri Rama adreson çështjen si lider i shtetit anëtarë të NATO’së duke e vlerësuar situatën alarmante dhe me potencial përshkallëzimi, duke theksuar se kanë përçuar mospajtimet poashtu me deklaratën e qëndrimin e BE’së të 19 shtatorit, për balanc.

“Në kuadrin e mbështetjes së Shqipërisë për garantimin e sigurisë në veriun e Kosovës dhe marrjen e kontrollit nga KFOR-i, në këtë fazë kur rreziku i përshkallëzimit të konfliktit është alarmant, kemi komunikuar në nivelet më të larta të aleancës euro-atlantike e kemi gjetur një gatishmëri maksimale. Nga ana tjetër u kemi ripërcjellë aleatëve arsyet e moslinjëzimit tonë me deklaratën e fundit të BE-së, duke vazhduar të kërkojmë qëndrimin e tyre publik, lidhur me grupin e armatosur kriminal që vrau efektivin e policisë së Kosovës dhe lidhur me zinë kombëtare në Beograd për pjesëtarët e asgjësuar të atij grupi.”

Rama në konton e tij në X ka shpjeguar gjërë e gjatë qëllimin e tij dhe të idesë që e pati me atë deklaratë, si dhe e justifikoi poashtu se ishte presidentja Vjosa Osmani që kishte kërkuar një gjë të ngjashme poashtu.

“KFOR-i është NATO dhe jo një forcë pushtuese për llogari të Serbisë, e as një fuqi ndarëse e territorit të Republikës së Kosovës, po përkundraze një garanci shumë e madhe në çdo rast kërcënimi! “

E shtoi se kjo kërkesë e tij ishte masë parandaluese e kujdesit në rast të dështimit në procesin e dialogut, që ende s’ka ndodhur.

“Unë e thashë qartë dje se këtë kërkesë e ka bërë edhe Presidentja Osmani dhe e shpjegova më tej se kjo që kërkoj sot nuk ka lidhje me atë çka kam shprehur disa muaj më parë, si frikë se mund të ndodhë nëse situata degradon, në mungesë të rezultateve të dialogut. Sepse, siç e shpjegova edhe dje, “nuk jemi akoma aty” dhe që të mos shkohet nesër deri aty, duhet që KFOR-i të marrë në kontroll veriun një orë e më parë.”

Kryeministri Kurti ishte përgjgijur me kujdes qëndrimeve të homologut shqiptar duke iu shmangur polemikave e minimizuar telashin me propozimin e ‘patrullave të përbashkëta’ me KFOR në kufi me Serbinë, duke e potencuar se kjo është një çështje e mbyllur e dihen prioritetet intervenimit për secilin autoritet në Kosovë. Jo të gjithë zyrtarët e qeverisë kosovare e patën këtë qasje, të cilët reaguan me ashpërsi ndaj tij.