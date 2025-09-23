“Në Kodrën e Diellit luftuan dy zemra…” – publikohet një shkrim i Hashim Thaçit i vitit 1992 për heronjtë e kombit, Afrim Zhitia, Fahri Fazliu dhe Fadil Vata
Historiani nga Universiteti i Zagrebit, Besim Qeriqi, ndau me publikun një shkrim të vjetër të Hashim Thaçit nga viti i largët 1992, kur atëbotë shkruante për rënien e heroit Afrim Zhitia dhe bashkëveprimtarëve të tij. I shkruar nga ish-presidenti Hashim Thaçi në vitin 1992, kur asokohe ishte vetëm 24 vjeç, shkrimi përqendrohet te figura emblematike…
Lajme
Historiani nga Universiteti i Zagrebit, Besim Qeriqi, ndau me publikun një shkrim të vjetër të Hashim Thaçit nga viti i largët 1992, kur atëbotë shkruante për rënien e heroit Afrim Zhitia dhe bashkëveprimtarëve të tij.
I shkruar nga ish-presidenti Hashim Thaçi në vitin 1992, kur asokohe ishte vetëm 24 vjeç, shkrimi përqendrohet te figura emblematike e Afrim Zhitisë dhe bashkëveprimtarëve të tij, Fahri Fazliut dhe Fadil Vatës.
“Përtej vlerës historike dhe përkujtimore, shkrimi përmban një dimension të thellë politik e kombëtar, përmes të cilit Thaçi synon të frymëzojë bashkëveprimtarët për të vazhduar përpjekjet drejt lirisë, në mënyrë që idealet e shokëve të tyre të rënë të jetësohen”, tha historiani Qeriqi për shkrimin e Thaçit.
Qeriqi, i cili është doktor i shkencës së historisë në Universitetin e Zagrebit, tha se ky shkrim dëshmon angazhimin e madh të Thaçit në lirinë e Kosovës.
“Megjithatë, situata ishte krejt ndryshe 33 vjet më parë, kur është shkruar ky shkrim. Fare pak njerëz kishin njohuri për arsyet e burgosjes dhe veprimtarinë e tyre të fshehtë. Në këtë kontekst, publikimi i këtij shkrimi nga Thaçi, i përfshirë prej kohësh në lëvizjen ilegale, dëshmon angazhimin e tij të dyfishtë si intelektual dhe si veprimtar i çështjes kombëtare”, shkroi Qeriqi në fund.