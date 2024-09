Në Klinë gjendet vetura që po kërkohej nga Interpoli Në Klinë është gjetur një veturë me targa të Zvicrës, por e cila ishte vendosur në kërkim ndërkombëtar në Interpol. Ajo po kërkohej si veturë e përvetësuar në mënyrë të kundërligjshme. Policia ka bërë të ditur se në konsultim me prokurorin vetura është sekuestruar. “Njësia e auto-krimeve ka ndaluar një veturë me targa të Zvicrës…