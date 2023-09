Në këto dy kanale televizive do të transmetohet ndeshja Çeki – Shqipëri

Kombëtarja shqiptare e futbollit e vazhdon sot kampanjën kualifikuese të Kampionatit Evropian.

Kuqezinjtë do të përballen sonte me Çekinë në udhëtim me fillim nga ora 20:45, shkruan lajmi.net.

Qindra tifozë shqiptarë do të jenë të pranishëm në shkallët e stadiumit “Fortuna Arena” në Pragë.

Ndeshja ndërmjet Çekisë dhe Shqipërisë do të transmetohet drejtpërdrejt në Digitalb dhe TV Klan.

Kjo është konfirmuar edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit me anë të një postimi në faqen zyrtare në Facebook.



Aktualisht Republika Ceke është e para në grupin E me shtatë pikë, një më shumë se Shqipëria.Tri ditë më vonë Shqipëria në Air Albania do ta presë Poloninë ku do të kërkojë fitore.

Dy vendet e para të secilit grup, kualifikohen direkt në Kampionatin Evropian ‘’Euro 2024’’./Lajmi.net/