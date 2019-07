Në këtë vend po festojnë Eni dhe Genci

Eni Koçi sot feston ditëlindjen, me këtë rast ajo ka marrë shumë urime nga familjarët, miqtë dhe kolegët, shkruan lajmi.net.

Urimin më të bukur, ajo e mori nga i dashuri i saj, Genc Prelvukaj, i cili zgjodhi ta urojë përmes një fotografie joshëse.

“Urime ditelindjen Bella. E bukur ne shpirt, qe i jep ngjyre diteve te mia. Edhe 1000 te tjera te lumtura”, janë fjalët e Gencit.

Me rastin e ditëlindjes, Eni ka udhëtuar bashkë me Gencin në një liqen, ku po relaksoheshin në një shëtitje me varkë.

Që të dy kanë ndarë me ndjekësit imazhe në rrjete sociale, në të cilat sjellin pamje mahnitëse nga vendi që po e vizitojnë.

Për ndryshe, Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj prej kur e bënë publike lidhjen e tyre nuk kanë hezituar të shfaqen bashkë në publik. /Lajmi.net/