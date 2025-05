Në këtë orar i pret nesër Osmani liderët politik

Gjatë ditës së nesërme pritet të mbahet seanca e radhës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës.

Seanca nis nga ora 10:30 por si herave të kaluara edhe nesër nuk pritet të ketë ndonjë ndryshim.

E për të zgjidhur këtë ngërq politik, e para e vendit Vjosa Osmani ka ftuar në një takim liderët politik.

Takimi midis Osmanit dhe liderëve politik do të zhvillohet nesër nga ora 13:00.

E sot Osmani ka paralajmëruar se takimi i së enjtes me liderët e partive është vetëm fillimi i një serie takimesh dhe diskutimesh lidhur me këtë çështje.

Ajo ka shtuar se nuk dëshiron të paragjykoj për rezultatet e këtij takimi por ka uruar që secili nga liderët do të angazhohet duke vënë si parësor interesin e Kosovës.

“Unë i falenderoj liderët e partive që i janë përgjigjur pozitivisht. Ky është vetëm fillimi i një serie takimesh ne do të vazhdojmë varësisht se si shkojnë diskutimet nesër, qoftë në atë format, qoftë në formate të ngjashme, qoftë në takime një nga një me liderët e partive. Si institucion i Presidencës jemi në zbatim të detyrave kushtetuese sepse siç e dini neni 84 përcakton që presidentja e vendit ka për detyrë të garantojë funksionimin kushtetues të institucioneve. Moskonstituimi i Kuvendit të Kosovës e rrezikon pikërisht funksionimin kushtetues të institucioneve që është edhe arsyeja pse i kam ftuar liderët që të diskutojmë rrugën përpara. Nuk do të doja të paragjykoja tani për rezultatet por shpresoj që secili do të angazhohet duke vënë si parësor interesin e vendit dhe kur ndodhë kjo rezultatet gjithmonë janë pozitive”, ka thënë Osmani gjatë konferencës për media, pas takimit me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa.