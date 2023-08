Në këtë kanal televiziv do të transmetohet ndeshja Ballkani – BATE Borisov

Ballkani e zhvillon sot ndeshjen e parë kundër BATE Borisov, në kuadër të “Play-Off”-it të Ligës së Konferencës.

Skuadra e Ilir Dajës synon që për herë të dy radhazi të inkuadrohet në fazën e grupeve të kësaj gare, por për ta bërë këtë duhet ta eliminojë skuadrën nga Bjellorusia e cila ka përvojë të madhe në garat ndërkombëtare, shkruan lajmi.net.

Interesimi për këtë takim është tejet i lartë nga tifozët, me biletat që po shiten vazhdimisht dhe në numër të madh.

Për ata që nuk do mund të jenë të pranishëm në shkallët e stadiumit kryeqytetas ndeshja do të transmetohet direkt në SuperSport2.



Ndeshja e sotme do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” me fillim nga ora 20:45.

Ndërkaq, një javë më vonë do të luhet ndeshja e kthimit./Lajmi.net/