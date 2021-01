Në këtë burg njerëzit hyjnë vullnetarisht

Disa koreanë, po e shfrytëzojnë këtë burg të improvizuar, që të qëndrojnë në qetësi të plotë, gjë që konsiderohet se u sjellë “lirinë e brendshme”. Të gjithë ata që duan të qëndrojnë në mënyrë vullnetare këtë qendër dhe t’i binden rregullave të ashpra, duhet të paguajnë nga 80 euro për n24 orë.

Që kur është hapur, qendra iu ka dhënë mundësi të qetësohen studentët dhe punonjësit e stresuar nga puna me përgjegjësi që kryhet në këtë shtet. Brenda mureve të ‘burgut’ është i ndaluar çdo komunikim me jashtë, që do të thotë se ata nuk kanë asnjë pajisje komunikimi, madje nuk kanë as orë apo pasqyra.

Në 28 dhomat e qendrës që kanë nga pesë metra katrorë, ata qëndrojnë në qetësi të plotë, por e kanë edhe butonin e panikut, po që se nuk mund të durojnë më.