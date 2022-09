Në KE publikojnë sondazhin e fundit: Shqipëria e do më së shumti anëtarësimin në BE, ku renditet Kosova Shqipëria është vendi që e dëshiron më së shumti anëtarësimin në Bashkimin Europian, sipas një grafik-u të publikuar nga Tom Moylan, këshilltar për komunikim në Komisionin Europian. Kosova, është vendi i dytë, menjëherë pas Shqipërisë, me dëshirën më të madhe për t’u anëtarësuar në BE. Grafiku i referohet një sondazhi të fundit. Pas Shqipërisë dhe…