Në gjuhën serbe Kurti uron Pashkët ortodokse: Do të vazhdojmë kujdesin për ju Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka uruar besimtarët ortodoksë me rastin e Pashkëve. Përmes një video-mesazhi në gjuhën serbe Kurti është shprehur se se do të vazhdoj kujdesi për qytetarët e besimit ortodoks, përcjell lajmi.net. “Të gjithë qytetarëve të Kosovës të fesë ortodokse ju uroj Pashkët. Ne do të vazhdojmë kujdesin tonë për ju, besimtarë…