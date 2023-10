Në gjendje të rëndë: Minatorët hyjnë në ditën e gjashtë të grevës Sot është dita e gjashtë prej kur minatorët e minierës me flotacion kanë hyrë në grevë. Ata po kërkojnë realizimin e pagës mujore me kohë teksa kërkojnë edhe sigurimin e kushteve të punës. Për këto kërkesa ata po kërkojnë garanci me shkrim. “Po kërkesa jonë është që duhet ta kemi një siguri, duhet ta kemi…