Në gjendje të dehur sulmoi fizikisht një zyrtar policor, arrestohet Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në Gjilan. I njëjti është arrestuar pasi që duke drejtuar automjetin nën ndikim të alkoolit dhe duke mos respektuar urdhrat e zyrtarëve policorë, e ka sulmuar fizikisht njërin prej tyre. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/