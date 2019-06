Kida është një nga artistet më të pëlqyera të estradës shqiptare si për talentin në muzikë ashtu edhe për pamjen e jashtme, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja ka publikuar disa imazhe në Instagram, ku është shfaqur me një fustan të zi artistja do ju lë gojë hapur me elegancën e saj.

Përndryshe kënga e saj e fundit është ‘Tela’ në bashkëpunim me Ermal Fejzullahun e cila po pëlqehet shumë nga publiku. /Lajmi.net/