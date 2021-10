Në Francë shënohet goli i sezonit – Khazri realizon gol nga 68 metra distancë

Wahbi Khazri i St Etienne ka realizuar një gol të çmendur nga një largësi prej plot 68 metrave.

Kjo është konfirmuar nga kompania e mirënjohur që mat statistikat e futbollistëve, Opta.

68 – Wahbi Khazri shënoi nga një distancë prej 68 metrash kundër Metz, goli më i largët i shënuar në Ligue 1 që kur Opta filloi të mblidhte të dhëna (2006/07).

68 – Wahbi Khazri scored from a distance of 68 metres against Metz, the furthest goal scored in Ligue 1 since Opta started collecting data (2006/07). Audacity. #FCMASSE @ASSEofficiel @Ligue1UberEats pic.twitter.com/xiPeTjJ6Px

