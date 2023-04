Në dyshim ndaj Manchester Cityt/ Tuchel jep lajmin e keq për tifozët

Trajneri i Bayernit, Thomas Tuchel, ka thënë se sulmuesi Eric Csupo-Moting mund të humbasë ndeshjen e parë çerekfinale kundër Manchester City në Ligën e Kampionëve. Kujtojmë se së fundmi kameruniani ka marrë një tjetër dëmtim.

A do të jetë në gjendje Chupo-Moting të luajë kundër Manchester Cityt? Duhet të punojmë shumë për ta bërë realitet. Ai definitivisht nuk do të luajë me Freiburgun, pasi do të marrë trajtim. Duhet të presësh dhe të shohësh. Nuk kemi shumë kohë”, tha Tuchel në një konferencë për shtyp.

Kujtojmë se Chupo-Moting ka zgjatur kontratën me Bayernin deri në fund të sezonit të ardhshëm disa javë më parë. Kamerunazi ka 10 gola në këtë sezon në Bundesligë.