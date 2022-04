Në ditën e zgjedhjeve serbe, ambasadori i Gjermanisë dhe ajo e Francës vizitojnë Merdaren

Shkaku i lëvizjeve të shpeshtuara nëpër pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, në Merdare ka shkuar ambasadori gjerman, Jorn Rohde bashkë me ambasadoren franceze, Marie-Christine Butel.

Përmes një postimi në ‘Twitter’, Rohde ka thënë se ka vërejtur bashkëpunim të mirë mes autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë për t’ua mundësuar votuesve serbë të shkojnë për të votuar atje.

“Së bashku me Ambasadoren e Francës në Kosovë vizituam pikën kufitare në Merdare. Ne atje pamë një bashkëpunim nga të dyja anët. Po ashtu Kosova kishte vepruar siç kishte premtuar duke rritur personelin në pikat përkatëse kufitare duke mundësuar që në mënyrë të qetë votuesit të shkojnë të votojnë atje”, ka shkruar ambasadori gjerman.

Visited Merdare border crossing with Ambassador Butel @FranceauKosovo. We observed good cooperation: 4 lanes operational on both sides. I hear 🇽🇰has increased -as promised- staff at relevant border points. 👍 for enabling smooth border crossings so eligible voters can vote 🗳 pic.twitter.com/rj87fKasHM

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) April 3, 2022