“Në Ditën e Çlirimit, me Agimin e Lirisë”- Krasniqi me fjalë të mëdha për komandantin Agim Çeku Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka marrë pjesë në ceremoninë e inagurimit të shtatores së ish-Kryeministrit britanik, Tony Blair. Në inagurim ishin të pranishëm kryetari i Ferizajt, Agim Aliu, komandanti i UÇK-së, Agim Çeku e shumë figura të njohura nga politika vendore. Krasniqi Çekut I’u drejtua me fjalë të larta duke i…