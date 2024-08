Në ditëlindjen e 29-të, Dua Lipa merr urim të veçantë nga Veliaj: Gëzuar për yllin tonë Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Dua Lipa, feston ditën e sotme (e enjte) ditëlindjen. E lindur më 22 gusht të vitit 1995 në Londër, ylli i famshëm ka mbushur plot 29 vite jetë. Artistja me origjinë nga Kosova me këtë rast ka marrë urime të shumta në rrjete sociale nga familjarë e miq. Një i…