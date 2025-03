Në diasporë u votua me disa fletëvotime të zgjedhjeve të 2021-ës Një situatë e pazakontë ka ndodhur me votat e diasporës për zgjedhjet parlamentare të Kosovës, të cilat do të mbahen më 9 shkurt 2025. Disa nga fletëvotimet që kanë mbërritur nga votuesit jashtë vendit rezultojnë të jenë të pavlefshme, pasi i përkasin zgjedhjeve të kaluara. Pamje dhe foto të këtyre fletëvotimeve janë shpërndarë në rrjete…