“Në çadrën e Gadafit shumëçka ka ndodhur”, Abazi për skandalin e Kusari-Lila: Ky s’është ndryshimi, është vazhdimi me Radojçiqin

Deputeti Haki Abazi me një status në rrjetin social Facebook ka reaguar rreth skandalit të ku ndë disa përgjime dëgjohet shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari-Lila duke u kordinu për tema të ndryshme me eksponentë të lartë të Listës Serbe.

Ai është lëshuar në akuza dhe krahasime të ndyshme ndaj Kusari-Lilës, shkruan lajmi.net.

Abazi u mor edhe me Kurti dhe me këshillin e përgjithshëm të ish partisë së tij të dikurshme.

Postimi i plotë:

Nga çadra e Gadafit!

Nëse Gjakova u ka thënë jo më lojrave dhe manipulimeve meskine, atëherë loja e vetme e mbetur është Kurti tek Radojcici. Por pyetja është ku janë “patriotët e këshillit të përgjithshëm” që pranuan vendimin kundërstatutor për shefën e grupit parlamentar, anëtarët e ashtuquajturës LVV e që në fakt është Vetëvendosja e një njeriu që vetëvendos për të gjithë “patriotët” bile edhe kur ka nevojë për të bërë trysni mbi gjykatësit e prokurorët për lirimin e saj nga aktakuza për faljen e distribucionit dhe hidrocentraleve. Në çadrën e Gadafit shumëçka ka ndodhur, dhe po vazhdon të ndodhë edhe tradhtia e shpresës së 51% edhe rrezikimi jetës së policëve tanë edhe shkatërrimi i marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtarë… por edhe diskriminimi i njerëzve, më keq se në kohën e të tjerëve por natyrisht me shkollën e njejtë të cilën e ka kryer në shërbim të të gjithve pa dallim!

Lajmi më i ri është që Kurti paska dhënë urdhër Kusarit që të më heqin nga grupet parlamentare të miqësisë e me vendos Adrian Golën në vendin tim- shpërblimet për Golën nga Gjakova mbi goditjet e miqëve, nuk kanë të ndalur.

Sjellja fëmijës është e sinqertë andaj nuk i zihet për të madhe, sjellja e narcisoidit politik është pasojë e pasigurisë dhe paranojës. Për informacion, asnjë vizitë me grupe të miqësisë nuk kam pranuar të shkoj. Unë jam rehat në mbajtjen e fjalës dhe premtimit ndaj votuesit. E urrej të them që ju kam paralajmëruar para më shumë se një viti për ndytësitë që po ndodhin dhe kjo është vetëm një pjesë e asaj medalje të zhytur në turp. Ky nuk është ndryshimi, ky me K është vazhdimi me Radojcicin!./Lajmi.net