Në Budva lëshohet muzikë serbe, turistët shqiptarë largohen nga plazhi

Gjatë qëndrimit të tyre në plazh ata shihen të mbështjellur me një peshqir me flamurin kombëtar shqiptar, ndërsa shumë afër tyre shihet një flamur serb i varur.

Gjithashtu, aty lëshohet një muzikë serbe e si duket kjo i ka penguar turistët shqiptarë.

Ata kanë vendosur që në ato momente të braktisin plazhin.

Serbian-Albanian flag/beach towel war on Montenegrin beaches. Serbian tourists made Albanian tourists to leave Jaz Beach near Budva.” pic.twitter.com/Y6ZA6IqGkq

— Ljubomir Filipović (@ljubofil) August 18, 2024