Në Bërnjak një qendër e votimit pa ngrohje e pa ndriqim Qendra e votimit në Bërnjak nuk është pajisur as me ndriqim e as me ngrohje. Në procesin e votimit “pro” ose “kundër” shkarkimit të kryetarëve të komunave në pjesën veriore të vendit, nuk është parë interesim i qytetarëve që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar as në këtë pikë. Ndërsa, mbi 46…