Policia e Kosovës me këtë rast do të bëjë homazhe te varri i heroit në Dubovc të Vushtrrisë, gjithashtu edhe do të vizitojë familjen e tij.

Zymberi ishte polic i Njësisë Speciale të Forcave Policore të Kosovës që nga viti 2002. Ai u vra me 26 korrik 2011 në Leposaviq, afër pikës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë.

Enver Zymberi u qëllua gjatë aksionit për të shtrirë kontrollin e Kosovës në pjesën veriore të vendit. /eo