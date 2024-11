Në 24-vjetorin e vrasjes së Xhemail Mustafës shpaloset portreti përkujtimor në selinë e LDK-së

Në 24-vjetorin e vrasjes së patriotit Xhemail Mustafa, është zbuluar pllaka dhe portreti përkujtimor i tij në selinë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Kështu ka bërë të ditur kryetari i kësaj partie, Lumir Abdixhiku.

Në këtë ngjarje, Abdixhiku ishte i pranishëm së bashku me familjen e Xhemail Mustafës.

‘Së bashku me zonjën Bahrije, vajzën Berianën e djalin Besianin, së bashku me vëllaun Ganiun, Gemin e vogël, së bashku me Erolidën e Kushtrimin, kujtuam Xhemën si atdhetar, si veprimtar, si shkrimtar e si krijues – mbi të gjitha si bartës i lëvizjes rugoviste për liri, pavarësi e demokraci. Trashëgimia e tij politike do të ekojë në brezni”, tha Abdixhiku./Lajmi.net/