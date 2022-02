Në 14 vjetorin e Pavarësisë, Kurti zgjedh të lëvdoj Qeverinë e tij e të flas pak edhe për mediat

Ai thotë se në politikat që krahasohen me rajonin është ruajtur me suksese jeta e qytetarëve dhe zhvillimi i ekonomisë.

“Krahasuar me rajonin Kosova ka numrin më të vogël të vdekjeve, numrat më të lartë të vaksinimit dhe ka shënuar përmirësimin më të mirë të indikatorëve ekonomik. Vitin 2021 e mbyllëm me rritje ekonomike prej 9.9%, me rritje prej 2/3 të eksportit, 1/3 e të hyrave buxhetore, shifra këto që ishin më të lartat që nga shpallja e pavarësisë. Për të zbutur krizën me pandeminë brenda 100 ditëshin të parë Qeveria ndau mbi 20 milionë euro, për policinë, infermierët, pensionistët, punëtorë e bizneset”, tha Kurti.

Madje ai foli edhe për energjinë, ku tha se janë zotuar që deri në 100 milionë euro të tjera gjatë këtij viti për të mbrojtur ata që janë më të dobët ekonomikisht.

“Në përputhje me zotimin për ndërtimin e shtetit social filluam për herë të parë me ndarjen e shtesave për nënat lehona, e bëmë edukimin falas në të gjitha nivelet. Falë punës së mirë të përbashkët në luftën kundër korrupsionit e krimit”, tha Kurti.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se është detyrë e Qeverisë që punët ti bëjë në dritën e diellit e të rrisë transparencën.

Por sipas tij Qeveria e vetme nuk mund të ruajë demokracinë nga dezinformata.

Në shënimin e 14 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Kurti zgjodhi që të flasë për transparencën, Qeverinë, por edhe mediat.

“Kjo është detyrë e të gjithëve, njerëzit siç dezinformojnë edhe rrënojnë. Dezinformatat janë kërcënim direkt ndaj demokracisë sepse dëmtojnë realitetin.. Këto dezinfomata shpesh vijnë nga të huaj e akterë që dëshirojnë dobësimin e shtetit dhe demokracisë tonë.Duhet të jemi të vëmendshme që të gjithë. Ne jemi shtet demokratik, Kushtetuta jonë mbron lirinë e shprehjes dhe fjalën e lirë sic mbron lirinë e të drejtën e tubimit dhe protestës. Si kryeministër e kuptoj dhe pranoj se njerëzit do të thonë llojlloj gjërash çdo ditë për mua e unë do të mbrojë të drejtën e tyre për ta bërë këtë, sepse lufta jonë për liri nuk ishte vetëm për tu çliruar nga okupimi, por për të jetuar të lirë”, tha Kurti, shkruan lajmi.net.

Tutje ai tha se për të ecur përpara na duhet një mendim praktik e jo kritik.

“Duhet të pajtohemi e të gjejmë konsensus për gjërat më bazike, është unitet që nuk pamundëson kritikën dhe kritikë që nuk kalëron mbi unitetin.Jeta është praktike edhe në kushte kritike, Qeverisja poashtu.Bashkë ia dalim, sepse jemi bashkë për secilin që është”, shtoi Kurti./Lajmi.net/