Ndryshon vendimi për Devollën – lojtari dënohet me dy ndeshje moslojë

Numri 5 i Ballkanit, pas ndeshjes me Gjilanin, për gjeste jo sportive derisa kalonte tunelin për në zhveshtore, u ndëshkua më karton të kuq.

Fillimisht lojtarit iu shqiptua 400 euro gjobë, por ky vendim u rishqyrtua për të ardhur në përfundim se masa më e drejtë ndaj tij është suspendimi për dy lojë.

Njoftimin e ka bërë të ditur vetë Federata e Futbollit e Kosovës e cila ka thënë se në vendimin e parë iu është përvjedhur pa dashje një gabim, shkruan lajmi.net.

“Njoftimi i plotë i FFK-së:

Lojtari i FC ”Ballkani” me nr fanelle 5 Lumbardh Dellova dhe nr ID.000161M99. Ndëshkim me karton të kuq pas përfundimit të ndeshjes, pasi në tunelin për në zhveshtore kishte shkelmuar disa dyer dhe gjësende tjera që ishin aty si dhe kishte sjellje jo sportive ndaj gjyqtarëve të ndeshjes. Sipas protokollit dhe raporteve të personave zyrtar të ndeshjes Gjilani – Ballkani. Bazuar në nenin 40 paragrafi 1 pika D të Rregullores disiplinore; Dënohet me dy ndeshje moslojë sipas radhës të organizuara nga FFK. (Në publikimin e mëhershëm na është përvjedhur gabim teknik gjatë përshkrimit të vendimit)”, shkruan ata, transmeton lajmi.net.

Rikujtojmë se pas ndeshjes e cila u anulua në minutën e 94’, Devolla, teksa po shkonte drejt zhveshtoreve, shqelmoi gjësende të ndryshme rrugës dhe ofendoi referët e ndeshjes. /Lajmi.net/