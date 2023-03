Ndryshon renditja në Superligën e Kosovës pas xhiros së 25-të Rezultate mjaftë befasuese janë regjistruar në ndeshjet e xhiros së 25-të në Superligën e Kosovës në futboll. Befasia më e madhe ndodhi në Podujevë atje ku Llapi e ka mposhtur kampionin në fuqi, Ballkani me rezultat 3-2, ndërsa derbin lokal ndërmjet Dritës dhe Gjilanit e fitoi Drita me epërsi minimale 1-0, transmeton lajmi.net. Me këtë…