Ndryshon moti, në këto vende priten rrebeshe shiu nesër

Vende-vende priten edhe rrebeshe lokale shiu me vetëtima dhe bubullimë, ku më së shumti gjasa për rrebeshe të fuqishme shiu do të ketë veriperëndimi dhe perëndimi i Kosovës, lokalisht edhe ndonjë rajon tjetër.

Në rethinën e Pejës, Istogut, Junikut dhe Deçanit mund të ketë ndonjë rrebesh të fuqishëm shiu me vetëtima dhe bubullimë duke mos përjashtuar edhe disa rajone tjera.

Rrebeshe të fuqishme shiu nesër priten edhe në Mal të Zi dhe skajin verior të Shqipërisë, ndërsa në viset tjera pritet mot pak më i freskët, me intervale kohore me diell dhe vranësira. Rrallë në ndonjë rajon mund të ketë ndonjë rrebesh të izoluar shiu me vetëtima dhe bubullimë.