Ndryshon mendje Laporta, heq dorë nga Haaland, preferon Fatin si qendërsulmues dhe rikthimin e Neymar

Me ardhjen e presidentit Joan Laporta, Lionel Messi duket se ka vendosur të nënshkruajë rinovimin, derisa ka kërkuar në rikthim një skuadër garuese, transmeton lajmi.net.

Babai i Erling Haaland se bashku me agjentin Mino Raiola muajin e kaluar biseduan me Laportan në Kataluni, por tani duket se gjërat kanë ndryshuar.

Sipas Cuatro, Laporta e ka bërë prioritet rikthimin e Neymar, që ende s’ka nënshkruar rinovimin dhe ëndërron për t’u bashkuar me skuadrën e vjetër.

Në rast se Neymar arrin në “Camp Nou”, atëherë Barcelona nuk do provojë të nënshkruajë me norvegjezin dhe pozita e qendërsulmuesit do t’i besohet Ansu Fatit./Lajmi.net/