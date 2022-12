Ndryshon formati i Kupës së Botës për Klube, do të luhet me 32 ekipe nga viti 2025 Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino ka dhënë informacionet e fundit për ndryshimet e bëra në garat respektive. Do të ketë një ndryshim të madh të formatit të Kupës së Botës për Klube, transmeton lajmi.net. “Kupa e re e Botës për Klube për meshkuj do të zhvillohet në vitin 2025 dhe do të ketë 32 ekipe”,…